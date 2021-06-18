Сроки проектирования Больничного городка в Мурманске сдвинулись из-за экологический экспертизы

Произошел сдвиг сроков проектирования Больничного городка из-за обязательной экологической экспертизы Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году стало известно о реновации Больничного городка. В этом году его уже должны были начать расселять, чтобы строить новые дома вместо ветхих и аварийных.

Но строительство новых домов на улице Бондарной, куда должны были переехать жители микрорайона, не укладывается в график - возникли проблемы с земельными участками, не прошедшими госэкпертизу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, какие еще есть препятствия.

- Произошел сдвиг сроков проектирования Больничного городка из-за обязательной экологической экспертизы во время строительства в Арктике, - отметил глава региона.

Данная экспертиза - дело затратное и долгое, поэтому на федеральном уровне решается вопрос об очередном изменении законодательства в данной сфере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победитель аукциона на ремонт дорог в Мурманске стал фигурантом уголовного дела. Компания не имела права участвовать в конкурсе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru