В Апатитах сняли на видео ползущую по дороге гадюку

Змея занесена в Красную книгу Мурманской области.

В Апатитах по дороге на остановку "3-я ферма" местная жительница Ирина Березуцкая повстречала ядовитую змею. Видео пресмыкающегося, которое уползало с дороги, опубликовали в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Вид змеи попросили определить руководителя общественной организации «Кольский центр охраны дикой природы» Виктора Петрова.

- Это гадюка обыкновенная. Для прохожего безобидная, если к ней не приставать, - ответил в комментариях специалист.

По словам Виктора Петрова, несмотря на то, что в Заполярье лето прохладное, гадюкам хватает северного тепла для того, чтобы питаться и размножиться. А холодное время года они проводят в оцепенении в ямах и под выворотами в лесу, часто в "клубках".

- Гадюки у нас в Мурманской области точно уже несколько столетий живут, просто из-за жары последних лет их чаще встречать стали, - объяснил он.

К слову, штраф за убитую гадюку составляет 3 тысячи рублей. Змея занесена в Красную книгу Мурманской области.

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