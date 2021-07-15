Список пунктов вакцинации от коронавируса в Мурманской области

Рассказываем, где можно вакцинироваться от коронавируса в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так как ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной, на вакцинацию записывается все больше северян. А для работников много сфер прививка вообще стала обязательной. Рассказываем, где можно вакцинироваться от коронавируса в Мурманской области.

Список пунктов в Мурманске:

- ТРЦ Plazma (Рогозерская,4). Режим работы - с 10.00 до 18.00 (не будет работать с 17 июля)

- ТЦ "Волна" (Ленинградская, 20/3). Режим работы - с 10.00 до 18.00 (не будет работать с 17 июля)

- ТРЦ "Мурманск Молл" (Ленина, 32). Режим работы - с 10.00 до 18.00 (не будет работать с 17 июля)

- Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова (Володарского, 2/12)

- Мурманская областная больница им. П.А. Баяндина (улица Академика Павлова, 6к4) Режим работы - с 10.00 до 18.00

- Мурманский областной центр специализированных видов медпомощи (улица Лобова, 10) Режим работы - с 9.00 до 20.00

- Мурманская городская поликлиника №2 (Кольский проспект, 149А и улица Морская, 9) Режим работы - с 8.00 до 19.00

- Мурманская городская поликлиника №1 (Шмидта, 41/9 и Карла Маркса, 52). Режим работы - с 9.00 до 19.00.

Также пункт вакцинации открывается с 17 июля в Ледовом дворце спорта.

Пункт в Мурмашах:

- Кольская ЦРБ (Кайкова, 30). Режим работы - с 10.00 до 18.00.

Пункт в Коле:

- Кольская ЦРБ (Центральная улица, 16). Режим работы - с 10.00 до 18.00.

Пункт в Заполярном:

- Печенгская ЦРБ (Больничный городок, 1). Режим работы - с 09.00 до 16.00.

Пункт в Североморске:

- ЦРБ ЗАТО г. Североморск (улица Панина, 69 и улица Ломоносова, 10). Режим работы - с 08.00 до 18.00.

Пункт в Снежногорске:

- Медсанчасть №120 ФМБА России (Флотская улица, 20 и улица Бирюкова, 10). Режим работы - с 10.00 до 18.00.

Пункт в Мончегорске:

- Мончегорская ЦРБ (проспект Металлургов, 35А). Режим работы - с 8.00 до 19.00.

Пункт в Ковдоре:

- Мончегорская ЦРБ (улица Кошица, 11). Режим работы - с 9.00 до 19.00.

Пункт в Кировске:

- Апатитско-Кировская ЦГБ (проспект Ленина, 28). Режим работы - с 8.00 до 19.00.

Пункт в Апатитах:

- Апатитско-Кировская ЦГБ (улица Бредова, 18). Режим работы - с 8.00 до 20.00.

Пункт в Кандалакше:

- Кандалакшская ЦРБ (улица Первомайская, 50). Режим работы - с 8.00 до 18.00.

Пункт в Полярных Зорях:

- Медсанчасть № 118 ФМБА России (Нивский проспект, 1А). Режим работы - с 09.00 до 18.00.

Пункт в Полярном:

- Медсанчасть №120 ФМБА России (улица Лунина, 1). Режим работы - с 10.00 до 18.00.

Пункт в Заполярном:

- Печенгская ЦРБ (Юбилейная улица, 13Б). Режим работы - с 13.00 до 18.00.

Пункт в Гаджиево:

- Медсанчасть №120 ФМБА России (улица Душенова, 89А). Режим работы - с 10.00 до 18.00.

Пункт в Алакуртти:

- Кандалакшская ЦРБ (улица Содружества, 17). Режим работы - с 13.00 до 15.00.

Пункт в Зеленоборском:

- Кандалакшская ЦРБ (Магистральная улица, 30). Режим работы - с 08.00 до 14.00.

Пункт в Умбе:

- Кандалакшская ЦРБ (Беломорская улица, 23). Режим работы - с 13.00 до 16.00.

Пункт в Сафоново:

- Кольская ЦРБ (Школьная улица, 6). Режим работы - с 09.00 до 16.00.

Пункт в Ловозеро:

- Ловозерская ЦРБ (улица Юрьева, 12). Режим работы - с 08.00 до 16.00.

Пункт в Ревде:

- Ловозерская ЦРБ (Комсомольская улица, 2). Режим работы - с 08.00 до 16.00.

Пункт в Оленегорске:

- Оленегорская ЦГБ (Строительная улица, 20). Режим работы - с 08.00 до 16.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске: могут ли уволить за отказ прививаться от COVID-19. Насколько это законно и что делать, если вас отстранили за отказ вакцинироваться от коронавируса – разбираемся с юристами (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru