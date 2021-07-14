Коронавирус в Мурманске: могут ли уволить за отказ прививаться от COVID-19

Часто можно услышать, что отстранить или уволить за отказ от вакцинации могут по Трудовому кодексу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третья волна коронавируса оказалась тяжелее, чем остальные – COVID-19 мутировал и вызывает более тяжелое течение болезни. При этом россияне все еще осторожно относятся к вакцинации, хотя все же больше доверяют. Так, по последним данным от минздрава Мурманской области, прививку сделали 142 тысячи северян или 41% от плана. С 13 июля в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. Разбираемся вместе со специалистами, могут ли за отказ от прививки без медотвода отстранить от работы без сохранения зарплаты или вовсе уволить.

Добровольно-принудительный порядок

- Российское законодательство исходит из постулата добровольного медицинского вмешательства, - пояснил «КП»-Мурманск» юрист Олег Евстюничев. - Такое понятие, как «принудительная вакцинация» в законе не закреплено.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», любая прививка является медицинским вмешательством. Часть 1 статьи 20 этого же закона говорит о том, что для проведения медицинского вмешательства требуется согласие пациента. А если пациент не согласен, то он имеет право на отказ.

- Право гражданина на отказ от прививки есть и в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», - добавляет Олег Евстюничев, - вакцинация от COVID -19 не допускается, если у вас есть противопоказания.

Законодатели поднимали в прошлом году тему введение штрафов за отказ от вакцинации, но по итогам общественных обсуждений было принято решение отказаться от этой идеи.

Тонкости закона

Часто можно услышать, что отстранить или уволить за отказ от вакцинации могут по Трудовому кодексу.

- Конкретно такой нормы в Трудовом кодексе нет, - пояснили нам на «горячей линии» в Государственной инспекции труда.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» наделяет правом государственных санитарных врачей требовать отстранения от работы при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Случаи отстранения работников от работы описаны в статье 76 Трудового кодекса РФ. И, действительно, такой нормы как отказ от профилактических прививок в этой статье нет. Но есть две других: отстранение по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и отстранение в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Больше вариантов в Трудовом кодексе, которыми может воспользоваться работодатель, здесь нет. Но интересно то, что те, что есть, дают небольшой простор для маневра.

Оказывается, в законах есть много разных случаев, когда работника можно отстранить от работы, например, из-за расследуемого уголовного дела, или Трудовая инспекция в праве принять такое решение из-за нарушения правил охраны труда, или работодатель обязан отстранить спортсмена-работника от соревнований в случае выявленных фактов допинга.

В случае угрозы

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» наделяет правом государственных санитарных врачей требовать отстранения от работы при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (абзац 4 подпункта 6 пункта 1 статьи 51). Они выносят мотивированное постановление о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут стать источниками их распространения в связи с особенностями деятельности или производства.

Следовательно, от работы может быть отстранен только конкретный человек на конкретном месте работы в случае, если он носитель инфекционного заболевания. Стоит отметить, отсутствие прививки нельзя приравнять к носительству.

И тем не менее в законодательстве такая норма встречается. Часть 2 статьи 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» говорит, что работников можно отстранить от работы в этом случае, но есть специальный перечень работ, на которых это возможно. Перечень установлен постановлением Правительства РФ N 825 еще в 1999 году. Оно так и называется «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

В списке есть профессии, связанные с сельхозработами, все, кто работают с животными, лица, обслуживающие канализации, работающие с инфекционными больными, работники системы образования. Получается, если в соответствии с медицинскими документами эти работы требуют вакцинацию от коронавируса, и работник ее не прошел, то отстранение от работы возможно.

Приложением №2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №125н утвержден Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Именно в этом календаре прописаны лица, для которых в силу работы и профессии они обязательны. Вакцинация от вируса, который взывал коллапс в мире последние два года, туда уже включена и прописаны категории граждан по приоритетам. Однако эти приоритеты лишь в некоторых случаях связаны с профессией и работой.

- Отстранение от работы в связи с отсутствием вакцинации возможно только в том случае, если в регионе будет введен режим ЧС. Однако, мы видим на сегодня, что режим ЧС не введен, таким образом требование обязательной вакцинации и недопуск к работе в связи с отказом вакцинироваться незаконен, - добавляет Олег Евстюничев.

Но все-таки распоряжение Роспотребнадзора по Мурманской области об обязательной вакцинации для представителей отдельных профессий есть. На предприятиях, попадающих в список, должны привиться не менее 60% работников. Можно попробовать попасть в число непривитых 40%, но документ за подписью главного санитарного врача региона все-таки аргумент для работодателя рассмотреть недопуск сотрудника на место.

Одно ясно точно – универсального правила нет, и каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последнее слово в этой истории останется только за судом и как он будет применять все эти нормы, в которых с одной стороны вакцинация – дело добровольное, а с другой стороны есть подзаконные акты, которые ставят под сомнение эту добровольность – пока прогнозировать невозможно.

Одно ясно точно – универсального правила нет, и каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально. Напомним, что во время последней «Прямой линии» президент Владимир Путин назвал увольнение за отказ прививаться от COVID-19 в связи с медотводом незаконным.

НА ЗАМЕТКУ

Защитить себя

Юрист Олег Евстюничев предлагает алгоритм действий, который может применять каждый работник, если его отстранили от работы после отказа привиться от коронавируса:

1. Надо написать работодателю письменное уведомление со ссылкой на статью 21 ТК РФ. В уведомлении необходимо указать, что «такого-то числа явились на работу, но Вас не допустили к работе, в связи с отсутствием сведений о прививке от COVID-19. Прошу предоставить доступ к своему рабочему месту».

2. Написать уведомление работодателю о медицинских противопоказаниях для прививки от COVID-19, указать «что есть противопоказания для прививки в связи с медицинским отводом». Если нет медицинского отвода, получить его можно в любой медорганизаци, при наличии определенных заболеваний. В случае, если не успели это сделать, тогда в уведомлении указываете, что «прошу допустить к работе, поскольку мне необходимо время для того, чтобы обратиться в медорганизацию и получить медотвод, в связи с наличием хронических заболеваний и противопоказаний для прививки от COVID-19».

3. Отправлять такие уведомления на имя работодателя лучше по почте заказным письмом с описью вложения каждый день в случае недопуска к работе. Чеки, квитанции об отправки с почты нужно сохранить - это будет вашим фактом обращения к работодателю.

4. Параллельно обратиться в Трудовую инспекцию и прокуратуру РФ с письменной жалобой на работодателя. К заявлению обязательно приложить копии чеков, квитанции с почты, подтверждающих ваш факт направления уведомлений к работодателю.

5. Если вас так и не допустят к работе - обратиться в суд, требовать решить вопрос в судебном порядке с выплатой всех компенсаций, в том числе и морального вреда.

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