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Здоровье14 июля 2021 11:39

В Мурманской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Определен список профессий для обязательной вакцинации от коронавируса
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Те, кто имеет противопоказания, не должны делать прививку.

Те, кто имеет противопоказания, не должны делать прививку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще в середине июня в правительстве Мурманской области сообщили, что в регионе готовятся ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Не для всего населения, а для отдельных категорий. Постановлением Роспотребнадзора Мурманской области от 13 июля утвержден список профессий, представители которых обязательно должны привиться от COVID-19:

- торговли; - сдачи объектов недвижимости в аренду; - салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов и бассейнов; - бытовых услуг, в том числе, химчисток, прачечных и подобных; - общественного питания; - клиентских подразделений финансовых организаций и почты,

- многофункциональных центров;

- клининговых услуг; - транспорта общего пользования, такси; - образования, здравоохранения и соцзащиты; - ЖКХ и энергетики; - культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), исключение - мероприятия органов исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных и просветительских мероприятий (в том числе мастер-классов и игровых мероприятий); - детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания и мест для проведения разных мероприятий для несовершеннолетних; - театров, кинотеатров, концертных залов,

- массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Также обязательная вакцинация коснется гражданских и муниципальных служащих, экипажей судов рыбопромыслового флота и всех, кто работает с рыбой, в том числе и работников холодильных терминалов; а еще проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

Первая прививка двухкомпонентной вакциной (напомним: их в регион завозят три) должна состояться до 12 августа, вторая - до 1 сентября.

- Обязательная вакцинация должна коснуться не менее 60% от общей численности сотрудников организации, компании и т.д. - уточняется в постановлении Роспотребнадзора.

При этом те, кто имеет противопоказания, не должны делать прививку.

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