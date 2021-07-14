В Мурманской области медведь вышел к людям на шашлык

Вместе с друзьями Елизавета Кожевникова решила пожарить шашлыки рядом с Териберкой, но до еды дело не дошло. Фото: Елизавета Кожевникова.

Встречи с медведями в Мурманской области становятся все более частыми. Причем если раньше хищники старались держаться от людей подальше, то теперь ведут себя все более нагло.

Так, в сети появилась история от Елизаветы Кожевниковой. Вместе с друзьями она решила пожарить шашлыки рядом с Териберкой, но до еды дело не дошло - к компании вышел незваный гость. Мишка явно интересовался тем, что принесли с собой люди.

Если раньше хищники старались держаться от людей подальше, то теперь ведут себя все более нагло. Фото: Елизавета Кожевникова.

- Сначала он был дальше, а потом пришел к нам на шашлыки, которых еще не было, пришлось спрятаться в машину, - написала Елизавета на личной странице в "ВКонтакте".

Напомним: в последнее время жители Териберки часто видят в черте населенного пункта косолапых. Одного удалось прогнать, еще одного пришлось застрелить. Вопрос вызывают другие животные, которые перестали бояться людей.

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