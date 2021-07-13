Коронавирус в Мурманске, последние новости на 13 июля: в Ледовом дворце появится пункт вакцинации

Врачи просят ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с коллективом врачей «красной зоны» Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи текущую ситуацию по коронавирусу, которая оставляет желать лучшего.

В регионе каждый день выявляется не менее 250 новых случаев заражения ковидом. По словам медиков, некоторые жители не соблюдают масочный режим, что в разы повышает число инфицированных.

- Врачи просят ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В первую очередь, привить всех работников школ и детских садов. В ближайшее время решим этот вопрос, - отметил глава региона. - У привитых клеточный иммунитет настолько хороший, что даже если 2,5% заболевают или показатели антител небольшие, то переносят ковид как обычный ОРВИ.

По итогам было принято решение развернуть пункт вакцинации в Ледовом дворце Мурманска. К слову, прививку уже сделали 142 тысячи северян.

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