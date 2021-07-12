План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 41%

Чтобы преломить ситуацию, надо создать коллективный иммунитет. Для этого антитела должны иметь около 60% населения. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 12 июля, в регионе коронавирусом заболел 261 человек. Как отмечает министр здравоохранения Заполярья Дмитрий Панычев, ситуация остается напряженной, новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни.

Чтобы преломить ситуацию, надо создать коллективный иммунитет. Для этого антитела должны иметь около 60% населения.

- В мобильных пунктах за выходные привились 743 человека, всего уже 142 тысячи северян, что составляет 41% плана, - отметил Дмитрий Панычев.

Напомним: в регион завозят три вида вакцины от коронавируса.

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