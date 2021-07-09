В отношении жительницы Мурманска возбудили уголовное дело за нарушение самоизоляции

Сама она сообщила в сети, что ее без ее воли увезли в больницу, при этом больной коронавирусом она себя не считает. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отношении мурманской активистки Виолетты Грудиной возбудили уголовное дело за несоблюдение антиковидных мер. Известно, что мурманчанка заболела коронавирусом и зная, что тест на COVID-19 у нее положительный, преднамеренно нарушила двухнедельный режим самоизоляции.

- Женщина покинула место жительства и посещала различные общественные места города. При этом она контактировала с неопределенным количеством людей, тем самым создала реальную угрозу массового заболевания граждан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении 31-летней северянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу таких последствий". Теперь местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы.

Сама она сообщила в сети, что ее без ее воли увезли в больницу, при этом больной коронавирусом она себя не считает.

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