В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек

С начала пандемии насчитывается 56 214 инфицированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус одолевает все больше северян. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 9 июля 2021 года, за последние сутки 258 человек узнали о положительном результате на коронавирус. С начала пандемии насчитывается 56 214 инфицированных.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+131 случай, всего 28149), на втором месте Североморск (+16, всего 5096). Тройку замыкает Кандалакшский район (+17, всего 3801). Также еще 8 летальных исходов были зафиксированы за минувший день.

Напомним: из резервного фонда Мурманской области выделили 182 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги пойду на новое оборудование и дополнительные ковидные койки.

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