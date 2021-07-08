Заболевшего коронавирусом жителя Островного вывезли спецрейсом

Мужчину доставили в медучреждение Мурманска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году отдаленные и труднодоступные населенные пункты Мурманской области закрыли для посещения, так как если бы в них случилась вспышка коронавируса, то бороться с ней было бы крайне трудно.

С ЗАТО Островной связь есть или по морю, или по воздуху. Зимой, когда теплоход «Клавдия Еланская» застрял на ремонте, а затем во льдах, местные жители на горьком опыте узнали, что такое изоляция.

На днях же из Островного забрала заболевшего COVID-19.

- 4 июля санрейсом был госпитализирован гражданин нашего города. Также отмечается рост числа детей с диагнозом простудные заболеваниями в связи с чем принято решение о переносе сроков ремонтных работ с 7 по 21 июля, - сообщила глава ЗАТО Островой Ольга Огинова.

Мужчину доставили в медучреждение Мурманска.

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