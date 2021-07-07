Из резервного фонда Мурманской области выделили 182 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Чтобы помочь медикам, из резервного фонда правительства Мурманской области выделят 182 миллиона рублей на борьбу с ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом сейчас оставляет желать лучшего. В регионе вводятся дополнительные ограничения, врачи работают днями и ночами, а в пунктах вакцинации бесконечные очереди.

Чтобы помочь медикам, из резервного фонда правительства Мурманской области выделят 182 миллиона рублей на борьбу с ковидом. Средства пойдут на развертывание новых коек в медучреждениях, обеспечение их кислородом, покупку средств индивидуальной защиты, приобретение противовирусных препаратов, которыми будут обеспечивать северян.

Напомним: двойное ПЦР-тестирование для северян, возвращающихся из-за границы отменили. Также в регионе появилась онлайн-карта прививочных пунктов от коронавируса.

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