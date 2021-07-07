Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: привитые и переболевшие северяне могут не сдавать двойной ПЦР-тест после отпуска в другой стране

Сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы теперь должны только не привитые и те, кто не переболел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До недавнего времени в Мурманской области действовало правило, что все вернувшие из заграничных поездок должны дважды сдать ПЦР-тест и до получения второго отрицательного теста надо было соблюдать самоизоляцию.

Тестирование проходило за счет человека, при средних тестах за один анализ около 1500 рублей, несложно посчитать, что к счету за путевку и траты на отдых надо добавить еще 3000 рублей.

Однако Роспотребнадзор смягчил требования для тех, кто выбрал отпуск в другой стране.

- Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется. Кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Мурманской области.

Новые правила действуют с 7 июля.

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