Тест на коронавирус после отдыха за границей для жителей Мурманской области: как делать и кто платит

Тест на коронавирус после отдыха в другой стране надо сдавать за свой счет. Фото: Алиса ТИТКО

Отдых за границей сейчас доступен, пусть и не во всех странах. Но для жителей Мурманской области, которые захотят провести отпуск в другой стране, действует важное правило: после возвращения в Россию надо в обязательном порядке сдать два теста на коронавирус.

- Первый в течение 3 календарных дней со дня прибытия в Россию, второй — в течение 5 календарных дней со дня прибытия в Россию, но не раньше чем через сутки после первого теста. До получения результата первого теста соблюдать самоизоляцию, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

У северян возник вопрос, кто должен платить за тесты? С таким вопросом читатели обратились в нашу редакцию.

- Тестирование путешественники проходят самостоятельно за свой счет. Это ответственность всех граждан, которые решились на поездку в период пандемии. Бесплатное тестирование предусмотрено по медицинским показаниям и по назначению лечащего врача, - сообщили "КП-Мурманск" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Средняя стоимость одного теста на Covid-19 в Мурманске - 1250 рублей.

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