Нужно ли сдавать тест на коронавирус возвращающимся из-за границы жителям Мурманской области

Все жители Мурманской области, вернувшиеся из-за границы, должны сдать два теста на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ковидные правила постоянно меняются, уследить порой сложно. Один из самых актуальных вопросов в период отпусков: надо ли сдавать тест на коронавирус тем жителям Мурманской области, кто возвращается из-за границы. Отвечаем на него.

До вылета с территории иностранного государства обратно в Россию необходимо заполнить анкету "Регистрация пребывающих" на сайте Госуслуг. А уже дома сдать два теста.

- Первый в течение 3 календарных дней со дня прибытия в Россию. Второй — в течение 5 календарных дней со дня прибытия в Россию, но не раньше чем через сутки после первого теста. До получения результата первого теста соблюдать самоизоляцию, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

Важно не забыть загрузить результаты теста через форму на Госуслугах. Если этого не сделать - прилетит штраф в размере 15 тысяч рублей на человека. 110 северян его уже получили.

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