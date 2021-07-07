Прививка от COVID-19? А чем?

В Заполярье завозят три вида вакцины от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

128 тысяч человек, или 37% плана, – таков показатель вакцинации от коронавируса в Мурманской области. Чтобы сформировался коллективный иммунитет от COVID-19, который снизит накал эпидобстановки, надо чтобы привилось около 60% тех, у кого нет медотвода. Пока же число зараженных в сутки неумолимо растет, и, кажется, мы можем побить установленный 2 декабря 2020 года антирекорд в 290 ковид-положительных за 24 часа. Медики призывают вакцинироваться, чтобы легче перенести недуг, даже если заболеешь. Рассказываем, как, где и чем делают прививки.

- Вирус стал существенно тяжелее, он мутирует. В Мурманской области присутствуют несколько штаммов - индийский, британский и южноафриканский, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Всего в России разработаны четыре вакцины от коронавируса - «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». В наш регион завозят первые три препарата. Поставок «Спутника Лайт», главное отличие которого от собратьев в том, что делают один, а не два укола, еще не было.

- Препараты отличаются по составу. «Спутник V» - это векторная вакцина, первый компонент которой содержит один аденовирус, с которым наш организм уже встречался, а второй – другой. Интервал между уколами составляет 21 день. «ЭпиВакКорона» - на пептидной основе, обе его части одинаковые, интервал между уколами составляет 14 - 21 день. «КовиВак» - это цельная вакцина с инактивированным возбудителем, период между уколами составляет 14 дней. Лиц младше 18 лет мы не прививаем, а «КовиВак» применяют только до 60 лет, - сообщила главный специалист минздрава Мурманской области Светлана Диденко.

Три вакцины, которые есть в нашем регионе, очень похожи. Дело в том, что когда 2020 год ударил нам по головам пандемией, сразу несколько научных центров занялись разработкой защиты и преуспели в этом. Отличия у препаратов есть, но не разительные, а часто и вовсе технические. Например, «Спутник V» можно перевозить и хранить строго при температуре -18, зато «ЭпиВакКорона», «КовиВак» - уже при +8. Из-за этого менее требовательные препараты стараются возить в отдаленные и

труднодоступные населенные пункты Кольского полуострова и использовать для маломобильных северян.

- Конечно, по закону можно выбрать, каким препаратом привиться, но в данный момент мы исходим из того, какая вакцина есть в наличии. Если есть различные заболевания, то перед прививкой надо проконсультироваться с лечащим врачом. Также нельзя вакцинироваться, если есть признаки ОРВИ и другие заболевания, чтобы не нагружать свой организм. Хочу подчеркнуть, что из-за вакцинации нельзя заболеть коронавирусом, - говорит Светлана Диденко.

Где можно привиться от COVID-19? В 20 муниципалитетах региона действуют 29 точек вакцинации.

- Посмотреть прививочные пункты можно во вкладке «Карты», в категории «Пункт вакцинации от COVID-19». Список объектов был составлен Центром управления регионом совместно с региональным министерством здравоохранения, - сообщили в ЦУРе.

Принимают северян по записи. Только в трех мобильных пунктах, которые работают по выходным с 14.00 до 19.00 в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна» и Plazma, можно это сделать в порядке живой очереди.

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