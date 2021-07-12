В Мурманскую область пока не завозят "Спутник Лайт"

Напомним, что в регион завозят три вида вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Мурманской области от коронавируса привились уже 142 тысячи человек, но это только 41% от плана.

Напомним, что в регион завозят три вида вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Но в России разработали четыре препарата, к этому списку надо добавить «Спутник Лайт».

- В данный момент «Спутник Лайт» в Мурманскую область не завозится. Когда будут достаточные объемы производства, тогда будет решаться вопрос о поставках, - сообщили в минздраве региона.

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