В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек

Выздоровели 49 952 пациента. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 13 июля 2021 года, за последние сутки 258 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 57 253 жителя региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+130 за сутки, всего 28 671), следом идет Североморск (+23, всего 5190). Тройку замыкает Кандалакшский район (+13, всего 3853).

Выздоровели 49 952 пациента, 5 893 человека находятся на лечении с COVID-19. 9 летальных исходов было зафиксировано за минувший день.

Напомним: в Мурманскую область пока не завозят "Спутник Лайт". Зато в регионе прививают от коронавируса тремя другими вакцинами.

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