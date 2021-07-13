Погода в Мурманске 13 июля 2021 года: до +22, возможен дождь

В Мурманской области все еще тепло и солнечно. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Июль в Мурманской области начался с аномальной жары, а вот сейчас погода уже более комфортная. Новая рабочая неделя встретила северян дождем, но зато столбик термометра продолжает держаться на отметке +20. Каким будет 13 июля 2021 года?

- До 12 часов ожидается +12…+18, облачно с прояснениями, в первой половине срока возможен ливневый дождь, с 12.00 до 18.00 будет +18...+22, переменная облачность, без осадков, вечером от +22 до +17, переменная облачность, без осадков, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним, какая будет погода на неделю.

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