Стоит ли ждать продолжения аномальной жары в Мурманской области

Вот чего действительно стоит ждать, так это гроз. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Несколько дней жары хватило жителям Мурманской области, чтобы понять всю прелесть дождей. Но стоит ли ждать хоть какого-то похолодания? Как заявлял "ТАСС" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в нашем регионе аномальные температуры, превышающие норму на 15 градусов, сохранятся до 11 июля.

Мы выяснили у начальника мурманского гидрометцентра Елены Сиеккинен, будет ли в регионе стоять 30-градусная жара до конца этой недели.

- Гидрометцентр России делает свои математические расчеты, и они не всегда совпадают с нашими местными прогнозами. Температуры действительно были критические в начале недели, но в ближайшие дни такой жары в Мурманской области уже не будет. Прогноз погоды - это не расписание электричек. Всегда заложен процент непопадания, - рассказала синоптик.

А вот чего действительно стоит ждать, так это гроз. Они обязательно пройдут в различных частях Заполярья.

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