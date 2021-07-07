Чистая земля – здоровая рыба

Если не решать вопрос с наземными свалками, то рыба в водоемах будет плавать в грязной воде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 июля в Общественной палате РФ состоялась презентация проекта по защите и сохранению арктических территорий «Чистая Арктика» .

Обсудить насущные проблемы экологии и способы их решения собрались все заинтересованные стороны - общественники, ученые, представители органов власти, сотрудники профильных министерств и ведомств, руководство крупнейших российских компаний. В стороне не остался и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который пообещал всячески поддерживать экопроект. По видеоконференц-связи он рассказал, что уже сделано для благополучия наших арктических уголков и каковы глобальные планы по очистке территорий, которые собираются осуществить в скором времени.

Убираем свалки

В своем докладе глава региона в первую очередь упомянул рекультивацию пометохранилища птицефабрики «Снежная». Будет очищено и обезврежено более 200 тысяч тонн куриного помета IV класса опасности. Также в этом году начнут избавляться от масштабной свалки в Дровяном. Опасность этого мусоросборника в том, что он находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива, что определенно сказывается на морских обитателях.

- Я абсолютно согласен с тем, что кроме нас в нашем доме никто не уберется. И благодаря поддержке экс-министра Дмитрия Кобылкина, помимо глобального пометохранилища, которое мы сегодня рекультивируем, приступаем к ликвидации самой северной свалки в мире, - отметил Андрей Владимирович.

Не забыли и о помощи эковолонтеров. По словам губернатора, решая большие задачи по очистке Арктики, мы не можем забывать о бытовом мусоре, который оставляют легкомысленные посетители природы. Благодаря активным добровольцам в Мурманской области очищают леса, тундру и водоемы от отходов, которые накопились там за многие годы. В тех же реках и озерах, например, какого только «добра» нет. А ведь из-за отходов может страдать и «хандрить» рыба. Может, теперь ей будет жить чуть полегче. Рыбаки будут рады. Часто болезни рыб, которые сказываются на сезоне с

удочками, возникают по вине человека, например, из-за мазутных отходов, попадающих в воду.

- В прошлом году в Териберке, благодаря спонсорской и волонтерской поддержке, мы ликвидировали свалку, которая 30 лет «красовалась» на берегу Северного Ледовитого океана. Такие проекты показывают, что, объединив усилия государства и неравнодушных общественных деятелей, привлекая компании, можно очищать природу, - подчеркнул глава региона.

Вероятно, теперь териберским рыбакам уже не приходится ловить вместо мойвы старые сапоги, а людям - наступать на битые стекла, гуляя по побережью. Ученые не раз били тревогу, что из-за множества свалок Баренцево море превращается в насыщенный микропластиком «бульон».

«Белые» экопроизводства

По словам губернатора, экологическая повестка - это еще и геополитический вопрос. Идет борьба за влияние в Арктике, и Россию пытаются обвинять в том, что она ведет хозяйственную деятельность, в том числе и рыбопромышленную, не всегда соблюдая законодательство. Как заявил Андрей Чибис, все проекты, которые запускаются в арктической зоне, с точки зрения законодательства гораздо жестче, чем в других странах.

- В Мурманской области развита промышленность – металлургическая, горнодобывающая, горно-химическая. Конечно, принципиально важно сделать так, чтобы модернизировать производства. Только за последние два года мы радикально сократили вред экологии, закрыв вместе с компанией «Норникель» плавильный цех в Никеле, который с 30-х годов загрязнял окружающую среду. Все те люди, которые там работали, сохранили свои рабочие места, - сказал губернатор.

Кроме того, благодаря закрытию металлургического цеха более чем на 30% сократились вредные выбросы в Мончегорске. Там приступят к строительству современного, «белого» металлургического завода. Планируется, что он появится в 2025 году.

Отдельный акцент будет сделан на развитии энергетики.

- Строим самый крупный на Севере ветропарк. Также планируется выработка водорода – экологически чистого вида топлива. Мы внимательно следим, чтобы все важные экопроекты были не на бумаге, а воплощались в жизнь, - подчеркнул Андрей Владимирович.

В завершение выступления глава региона сказал о том, что Мурманская область будет уходить от мазутозависимости, так как мазут - это не только дорого, но и вредно для экологии:

- Работа в этом направлении ведется. Уже признано целесообразным обеспечить газификацию нашей области, чтобы уйти от этого вредного вида топлива.

Также губернатор упомянул, что в регионе развивается экологический туризм, и пригласил всех в гости. Благо лето у нас в этом году жаркое – можно и на рыбалку съездить, и грибочков пособирать, и в поход с палатками выбраться. Красота!

СПРАВКА

Проект «Чистая Арктика» – гражданская инициатива, направленная на очистку уникальной арктической зоны от накопленного мусора. Идею широкомасштабной арктической уборки поддержали представители федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообществ. В качестве основной народной площадки для обсуждения всероссийского проекта была выбрана Общественная палата Российской Федерации.

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