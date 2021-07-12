Погода на неделю в Мурманске: до +23 градусов, дожди

Судя по прогнозам гидрометцентра России, в Мурманске температура воздуха будет колебаться от +17 до +23 градусов днем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе в Мурманской области уже не будет сильно жарко, но тепло все же сохранится. Погоду региона в начале недели будет определять циклон, смещающийся с Западной Европы в северном направлении.

Судя по прогнозам гидрометцентра России, в Мурманске температура воздуха будет колебаться от +17 до +23 градусов днем. Ночью +10+13 градусов. Ветер умеренный. Ну, и не обойдется без осадков - ожидаются дожди и грозы. Может, повезет, и жителям столицы Заполярья вновь удастся заснять шикарные молнии или радугу.

Напомним: на Кольском полуострове прожорливые гусеницы угрожают лесу. Изменение климата отражается и на животном мире Заполярья.

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