В Апатитах пошли белые грибы

Белых грибов счастливчики набрали под Апатитами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Мурманской области "тихая охота" в этом году стартовала на месяц раньше, чем мы привыкли. И если какие-то северяне хвастаются объемами добычи, то кому-то везет гораздо больше - в их лукошке оказываются белые грибы.

- 50/50 целых и червивых пока, — делятся впечатлениями северяне.

Белых грибов счастливчики набрали под Апатитами. Кстати, в лесах под городом можно встретить не только белые грибы, но и маслята, валуи (грибы) и множество других грибов, которых ближе к Мурманску уже не встретишь. Зато в центре столицы Заполярья прямо из-под асфальта выросли шампиньоны.

Напомним: грибной сезон в Мурманской области открыли в начале июня.

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