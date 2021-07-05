В центре Мурманска из-под асфальта растут шампиньоны

Шампиньоны вышли прямо из-под асфальта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жители Мурманской области уже хвастаются результатами тихой охоты: лето выдалось жаркое и дождливое, а это идеальные условия для того, чтобы пошли грибы.

Если хорошо поискать, то даже в черте города можно найти красноголовики. Впрочем, далеко ходить не надо - в центре Мурманска растут... шампиньоны!

В пищу такие грибы лучше не употреблять. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эти грибы мы нашли у стены стадиона Профсоюзов недалеко от памятника Анатолию Бредову. Шампиньонам удалось пробиться сквозь асфальт. В еду такие грибы явно не стоит брать, а вот как факт, что природа борется за свое место, видеть занимательно.

К слову, шампиньоны больше любят почву с перегноем и навозом, поэтому странно, что они решили пробиваться сквозь такое препятствие.

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