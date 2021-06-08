В Мурманской области открыли грибной сезон

В Мурманской области еще даже не везде сошел снег, на деревьях только распустились листья. А северяне уже открыли грибной сезон. Фото: Наталья Винивитина / vk.com/osaenko1999

В Мурманской области еще даже не везде сошел снег, на деревьях только распустились листья. А северяне уже открыли грибной сезон. Впрочем, бывалые жители Заполярья знают, что уже в мае-июне, как только становится достаточно тепло, появляются сморчки. Выглядят они не очень аппетитно, зато вкусные, если их правильно приготовить.

Жительница Гаджиево Наталья Винивитина поделилась фотографиями урожая, который собрала с мужем во время пробежки на пригорках среди мать-и-мачехи. По словам северянки, сморчков они собрали столько, сколько вместилось в кепки, ведь пара не планировала тихую охоту.

Северянам в соцсетях Наталья задала вопрос, как же правильно готовить эти грибы? Мнения разделились. Пока одни советовали выкинуть находку, другие - промыть как можно лучше, сварить в трех водах. А еще можно пожарить, да со сметанкой. Наталья последовала некоторым советам.

- Сварили суп, ели четыре человека, самочувствие отличное, полет нормальный, на выходных попробуем еще собрать, - рассказала Наталья Винивитина "КП-Мурманск".

Те, кто советовал выкинуть сморчки, уверены, что даже если они безопасны, вкуса у них нет.

- По вкусу это грибы и в то же время не грибы. Посоветовали в следующий раз обжарить с луком и со сливками протушить. Но это если они не отойдут, едят только шляпки, - поделилась с нами впечатлениями Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C 7 июня в Мурманской области заработает цифровой туристический гид. Через него туристы смогут оплачивать экскурсии и узнавать про северное сияние (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru