На Кольском полуострове прожорливые гусеницы угрожают лесу

Можно надеяться, что сами гусеницы станут хорошим удобрением для скудной Кольской земли, и следующий год нас порадует обилием зелени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области массовое нашествие гусениц из семейства "пяденицы". Основным рационом их питания стали черника и лиственные деревья. Экология севера очень хрупкая и быстро отвечает на малейшие изменения погоды. Специалисты объяснили нашествие гусениц.

- Этой зимой были сильные морозы - три недели по тридцать градусов. Синицы всех видов почти исчезли, а они, из наших птиц, основные потребители гусениц. Вот и вспышка численности, - объяснили ученые из института проблем промышленной экологии Севера.

Зато можно надеяться, что сами гусеницы станут хорошим удобрением для скудной Кольской земли, и следующий год нас порадует обилием зелени. Если лето придет в наши края.

Напомним: в 2018 году прожорливые гусеницы съели гектары на полуострове Средний.

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