Мурманский океанариум может стать областным

По словам губернатора, нужно разрабатывать проект реконструкции океанариума, чтобы он был комфортным и интересным для всех. Фото: vk.com/okeanarium51

Мурманский океанариум - одна из примечательных достопримечательностей столицы Заполярья, куда с удовольствием ходят северяне, особенно маленькие. Однако в прошлом году он чуть не закрылся из-за безразличия собственников. К счастью, место досуга с морскими обитателями удалось спасти.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "Прямой линии" в соцсетях ответил на вопрос о дальнейшей судьбе океанариума. Напомним: учреждение собираются передать от частников в муниципалитет. Но дело идет туго.

- Мы внимательно следим, чтобы у океанариума было все хорошо. Планируем забрать его в муниципальную собственность, а если у городских властей возникнут проволочки в ближайший месяц, то он отправится под крыло одного из областных учреждений, - отметил глава региона.

По словам губернатора, нужно разрабатывать проект реконструкции океанариума, чтобы он был комфортным и интересным для всех.

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