Мурманский океанариум возобновляет работу с соблюдением антиковидных мер

Фото: vk.com/okeanarium51

Мурманский океанариум вновь открывает свои двери, но будет работать уже с соблюдением эпидтребований. Постановление об этом подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Согласно противоковидным мерам, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, а заполняемость зала должна быть не более 50%. Интервалы между сеансами не менее 30 минут, обязательное проветривание и дезинфекция, продажа билетов бесконтактным способом.

- Предприятие самостоятельно принимает решение о возобновлении работы, а также определяет дни и время представлений. По предварительной информации, первые сеансы могут состоятся уже 30 июня, - сообщили в оперативном штабе.

Следить за новостями можно в официальном паблике Мурманского океанариума.

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