Океанариум передадут в собственность Мурманска после выплаты долгов

После того, как океанариум станет городским, его будут приводить в порядок, в том числе запланирована реконструкция систем здания. Фото: правительство МО

В прошлом году было принято важное решение: администрация Мурманска согласилась взять под свое крыло океанариум, который в последнее время испытывает большие финансовые трудности.

Как отмечала в разговоре с "КП-Мурманск" директор Ирина Коротыш, к ним привело равнодушие собственника ООО "Север Строй" к делам уникального учреждения. Но под давлением разных сторон компания передаст океанариум в качестве добровольного пожертвования.

Но переход от частника к муниципальной собственности - дело не быстрое. 25 мая состоялось очередное совещание по данной теме.

- Переход начнется после погашения кредиторской задолженности. Комитет имущественных отношений актуализировал дорожную карту, сегодня она будет представлена главе города, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

После того, как океанариум станет городским, его будут приводить в порядок, в том числе запланирована реконструкция систем здания. На эти цели понадобится порядка 76 миллионов рублей, часть суммы на себя возьмет городской бюджет. Также океанариуму будут помогать рыбаки - поставят артистам корм, а ресурсоснабжающие компании готовы отменить плату за свет и воду.

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