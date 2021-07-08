Мэрия Мурманска: после случая на Фестивальной в подведомственных учреждениях прошла выемка документов

8-летнюю девочку из Мурманска собаки покусали более 100 раз.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
9-летней Саше от всей души хочется пожелать скорее поправиться и вернуться к привычной жизни. Сейчас девочка проходит сложное лечение, после того, как 2 мая на улице Фестивальной на нее напали две бездомные собаки. К счастью, их вовремя прогнал охранник одной из организаций поблизости, чем спас жизнь ребенку.
- Напавшие на девочку собаки отловлены. По данному факту СУ Следственного комитета России по Мурманской области проводятся следственные мероприятия. В структурных подразделениях и подведомственных учреждениях произведена выемка документов и компьютерной техники, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города Мурманска.
Напомним: собак прикармливали в гараже института метрологии. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у главы Следственного комитета.
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