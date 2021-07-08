Мэрия Мурманска: после случая на Фестивальной в подведомственных учреждениях прошла выемка документов

8-летнюю девочку из Мурманска собаки покусали более 100 раз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

9-летней Саше от всей души хочется пожелать скорее поправиться и вернуться к привычной жизни. Сейчас девочка проходит сложное лечение, после того, как 2 мая на улице Фестивальной на нее напали две бездомные собаки. К счастью, их вовремя прогнал охранник одной из организаций поблизости, чем спас жизнь ребенку.

- Напавшие на девочку собаки отловлены. По данному факту СУ Следственного комитета России по Мурманской области проводятся следственные мероприятия. В структурных подразделениях и подведомственных учреждениях произведена выемка документов и компьютерной техники, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города Мурманска.

Напомним: собак прикармливали в гараже института метрологии. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у главы Следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловозерский медведь-людоед оказался из Красноярского края. В соцсестях появились снимки хищника и убитого им подростка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru