Для искусанной собаками девочки организовали волшебный день рождения

Больше всего девочка хотела получить игрушку - Розу из сериала «Барбоскины». Фото: личный архив

2 мая в Мурманске произошла беда с 9-летней Сашей. Она гуляла на улице Фестивальной рядом с колледжем, и на нее напали две бродячие собаки, оставив на теле ребенка не менее 100 укусов. Ее терзали, пока псов не разогнал подоспевший охранник.

Девочку пришлось отправить на лечение в Москву, в Институт детской травматологии им. Рошаля, где столичные врачи помогли ей восстановить здоровье. Тем временем правоохранительные органы возбудили уголовное дело, которое находится на контроле у главного следователя России.

Спустя пару месяцев Саша вместе с мамой вернулась в родной Мурманск. 27 июня у нее был день рождения, и чтобы порадовать ребенка после всех пережитых ужасов, волонтеры решили подготовить для нее чудесный и незабываемый праздник, который отвлечет ее от невзгод.

- Это очень добрая, скромная и сильная девочка, которая, несмотря на трагедию, продолжает любить этот мир и животных. Прошу помочь всех добрых волшебников и неравнодушных северян! – отметила на личной странице в соцсетях волонтер Надежда Боровикова.

И люди откликнулись. Больше всего девочке хотелось получить на день рождения игрушку – Розу из мультсериала «Барбоскины». Заветное желание Саши было исполнено!

Одну из собак, напавших на Сашу, отловили. Фото: vk.com/otlov51

Никто не остался равнодушным к чужой беде, а потому девочку ждал не только заветный подарок в виде мультгероя, но и множество других сюрпризов, в том числе многочисленные шарики и вкусные капкейки, билеты в гости к енотам и сертификат на посещение контактного зоопарка. Лучший день для ребенка сложно и представить!

- Все прошло замечательно, как запланировали. Ребенок остался доволен. Получился прекрасный праздник! – рассказала нам волонтер.

Так как Саше предстоит еще ряд восстанавливающих операций (ведь лечение не закончилось), масса положительных эмоций поможет ей в этом непростом деле. Желаем Саше скорейшего выздоровления!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кошек из Колы, которые были заперты в квартире вместе с трупом, нашли в мешках в лесу. Их чудом отбили от собак (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru