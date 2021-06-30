Кошек из Колы, которые были заперты в квартире вместе с трупом, нашли в мешках в лесу

Кошек нашли в лесополосе дороги на Кильдинстрой. Фото: vk.com/murmandogs

29 июня жители дома №5 на улице Победы в Коле пытались справиться с двумя серьезными проблемами. В одной из квартир умерла 82-летняя женщина, тело разлагалось несколько дней, из-за чего по всему подъезду остался ужасный запах. Соседи просили, чтобы квартиру открыли для дезинфекции, а также выпустили запертых внутри кошек.

Квартиру открыли, но кошки оказались не на свободе, а в мешке: их туда посадил мужчина, который увез животных в неизвестном направлении. Зооволонтеры тревожили за их судьбу, и не зря. Случайные прохожие нашли около восьми вечера недалеко от дороги мешок с кошками.

- Все мокрющие и очень истощены. Мы нашли их в лесополосе дороги на Кильдинстрой рядом с одним из предприятий. Вовремя приехали - к животным уже подбирались собаки. Две кошки сидели у мешка, мы заметили, что второй мешок шевелится - внутри нашли кошку и мертвого котенка. Судьба еще двух не известна, мы видели, как собаки кого-то погнали в лес, - рассказала "КП-Мурманск" Алена Прохорова.

Сейчас три кошки находятся у Дарьи Копусь. Фото: Дарья Копусь.

Она забрала мурлык к себе в вольер на балконе. Но истощенные и замерзшие животные в таких условиях могли не выжить, их к себе забрала еще одна северянка Дарья Копусь. Сейчас зооволонтеры ищут тех, кто мог бы пристроить животных на временную передержку. Также им нужно лечение у ветеринара. Некоторые кошки в таком стрессе, что не едят и не пьют.

Те, кто хочет помощь животным, могут узнать информацию у Дарьи Копусь и в фонде "Ищу Человека".

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