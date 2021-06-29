Кошек из Колы, оказавшихся в запертой квартире с трупом, увезли в неизвестном направлении

Кошек из квартиры посадили в мешок и увезли в неизвестном направлении. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

27 июня в квартире №15 на улице Победы в Мурманске нашли тело 82-летней женщины. Как стало известной нашей редакции от следователей, смерть была некриминальная. Труп пролежал на диване несколько дней, начал разлагаться после череды жарких дней, и не известно, сколько бы лежал дальше, если бы соседи не забили тревогу, почувствовав невыносимое зловоние.

Ирина Каграманова, соседка погибшей бабушки, с горечью рассказывает о том, через что ей приходится проходить в последние дни. Северянка признается, что у нее просто опускаются руки.

- Умерла женщина несколько дней назад, тело разлагалось, когда его выносили, весь подъезд оказался в опарышах, мы его намывали разными средствами, - рассказала «КП-Мурманск» Ирина Каграманова. - Бабушка была неблагополучная, забирала с улицы кошек. Когда тело унесли, животные оказались заперты в квартире, их там не меньше семи.

Оставшихся без еды и воды кошек обрекли на мучительную смерть, но куда бы не обратилась Ирина с просьбой о помощи, везде она слышала, что выпуск кошек на улицу - это «жестокое обращение с животными». Да и вскрывать квартиру оказалось нельзя – частная собственность, ни чиновникам, ни управляющей компании не хочется идти под суд.

- Мы готовы сами вымыть квартиру, ведь мы дышим трупными парами. Можем с другими соседями скинуться в пределах разумного на корм кошкам. Но никто не хочет открывать квартиру, ведь она приватизирована, могут объявиться родственники. Однако их мы никогда не видели, бабушка жила одна. Сегодня позвонили из администрации Колы, сказали, что придут и сделают дезинфекцию. Но также меня попросили пристроить животных по моим знакомым. Но кто заберет кошек, которые ели труп? - продолжает Ирина.

После того, как мы поговорили с северянкой, позвонили в управляющую компанию, чтобы узнать, какой у нее план дальнейших действий.

- Животных выпустили на улицу, а в подъезде и квартире северянки провели дезинфекцию с хлоркой, - сообщили в ЖЭУ.

Правда, от жильцов дома №15 мы узнали, что «выпустили» не совсем правильное слово. Как рассказывает Ирина, пришел мужчина, который за тысячу рублей согласился поймать кошек. Но чувство брезгливости и страха перед животными помешали ему справиться с задачей в одиночку, на помощь пришел Константин - один из соседей.

- Полтора часа вылавливали этих кошек, они от нас убегали. Их посадили в мешок и куда-то увезли. Животные очень худые, одичалые, - говорит Константин.

Куда именно увезли хвостатых – никто не знает. Зоозащитники переживают, что кошек вдали о чужих глаз убьют. К слову, в квартире нашли мертвого котенка, а одна из кошек смогла убежать.

Точку на этом ставить нельзя. В ЖЭУ сказали, что в квартире погибшей провели дезинфекцию, соседи покойной говорят, что ее не было. К слову, как уточнили в администрации Колы, если за полгода родственники бабушки не объявятся и заявят права на квартиру, то она перейдет в муниципальную собственность. Дальше чиновники решат, что с ней делать. Скорее всего, сделают ремонт и отдадут тому, кто имеет право на бесплатное жилье по закону, например, сироте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседи мужчины из Молочного, которого обвинили в поедании кошек, рассказали про жизнь рядом с ним. Из квартиры погибшего часто шел запах паленой шерсти, а теперь бегут тараканы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru