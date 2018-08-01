Соседи мужчины из Молочного, которого обвинили в поедании кошек, рассказали про жизнь рядом с ним

1 Авг. 15:27 2018-08-01T16:13:04+03:00

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Нет дыма без огня. "Комсомолке" удалось поговорить с соседями мужчины, который, как заявили зооволонтеры, ел кошек. Напомним, его квартиру пришлось вскрывать, когда пошел ужасный запах. Оказалось, что хозяин умер, а его питомцы убежали из квартиры. Волонтеры сообщили, что были найдены кошачьи шкуры.

В полиции нам информацию о кулинарных пристрастиях мужчины не подтвердили. А вот его соседи уверены - повод для беспокойства есть.

- Когда этот мужчина был жив, из его квартиры постоянно шла вонь и запах паленой шерсти. У него раньше жили две собаки, они скулили и кричали, я не знаю, что он там с ними делал. Я неоднократно спускалась к нему, но в квартиру ни разу не заходила. Потом собаки исчезли. На этого мужчину неоднократно писали заявление в полицию, в администрацию обращались, но никаких действий они не предпринимали, - рассказала одна из соседок мужчины на условиях анонимности.

С ее слов, погибший сам говорил, что у него живет 11 кошек. А вот когда вскрыли квартиру с трупом, то там насчитали только трех взрослых животных и двух котят. Куда же делись остальные?

- Он отрицал, что их ел, но это очевидно. Кошек было намного больше. Бывало он спьяну забывал закрывать свою дверь, и кошки выбегали в подъезд, штук по 8-10,а потом он их забирал обратно в этот ад, - продолжает наша собеседница. - А вот откуда пошла информация про шкуры - не знаю. Волонтеры не могли попасть в квартиру, а сейчас она опечатана.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот так выглядит нехорошая квартира изнутри, а снаружи... по стенам ползут тараканы.

Пока в смерти мужчины разбирается Следком, а жильцы дома продолжают страдать из-за нехорошей квартиры. Из нее до сих пор идет трупный запах и вонь фекалий - мужчине из-за долгов перекрыли канализацию, и он справлял нужду в ванну и не только. Также сотнями завелись клопы, мухи и тараканы.

- УК провела дезинфекцию только этой одной квартиры, из которой бегут тараканы, и подъезда. Но их очень много, они бегают и по другим подьездам, и по детской площадке, и по квартирам жильцов, - в ужасе рассказа еще одна соседка предполагаемого кошкоеда. - В его квартире продолжает гнить всякий хлам, который УК выкинуть не имеет права, потому что, вроде как, есть наследник этой квартиры - брат мужчины. А у меня двое детей - из-за тараканов пришлось уехать жить к друзьям.