Ловозерский медведь-людоед оказался из Красноярского края

На самом деле медведь-людоед родом из Красноярского края. Фото: природный парк «Ергаки»

Днем 8 июля паблик "Мурманск ДТП ЧП" опубликовал два снимка: на одном - тело мужчины, на втором - убитого медведя.

- По информации нашего подписчика, все произошло в Ловозерском районе, - говорил в записи.

Но подписчик, видимо, попытался обмануть и паблик, и земляков. На самом деле медведь-людоед родом из Красноярского края. О нем писали наши коллеги из "КП"- Красноярск".

Медведь напал на 16-летнего подростка из состава туристической группы у озера Медвежье в природном парке "Ергаки". Охотоведы выследили хищника и убили.

Охотоведы выследили хищника и убили. Фото: природный парк «Ергаки»

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