За купание в озерах и реках Мурманской области северян ждут штрафы

Спасатели напоминают, что за купание предусмотрены штрафы. От 300 до 500 рублей для частных и от 1 до 3 тысяч рублей для должностных. Фото: Виталий КАРНАУХ

Третий день подряд Крайний Север больше походит на юг. Столбик термометра стоит у отметки +30. И северянам хочется найти спасение от жары, поэтому многие идут купаться в водоемы.

Кажется, что вода успевает прогреться, по крайней мере она не кажется ледяной, как в привычную нам прохладную погоду. Однако это обманчивое впечатление.

- По санитарным нормам, водные объекты Заполярья для купания не предназначены. Как правило, в верхних слоях воды температура достигает лишь 5-10 градусов выше нуля, а безопасное купание возможно при температуре от 18 градусов, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В 2021 году утонули уже три человека. Напомним: 5 июля на реке Лавна погибла 13-летняя девочка.

Спасатели напоминают, что за купание предусмотрены штрафы. От 300 до 500 рублей для частных и от 1 до 3 тысяч рублей для должностных.

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