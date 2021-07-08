Вода в реке Кола прогрелась до +22

Реки Мурманской области из-за жары стали чуть теплее. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Четверг, 8 июля, подарил северянам долгожданный отдых от жары. Три дня подряд в Мурманской области было за +30 в некоторых населенных пунктах. Синоптики сообщили, что жара на Кольском полуострове стоит аномальная.

Даже заполярные водоемы стали не такие холодные.

- Река Кола в Выходном прогрелась до +22! Другие данные на 7 июля были такие: Ловозеро +21, Верхнетуломское водохранилище +20, Ковдозеро +19, Умба +20, Варзуга +20, Поной +19, Поной +19, Имандра +16, Серебрянское водохранилище +14, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним, что ни в одном водоеме Мурманской области купаться нельзя, а нарушители могут получить штрафы.

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