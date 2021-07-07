Глава Гидрометцентра: Мурманскую область ждет аномальная жара

С понедельника могут наступить более привычные +15. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области эта июльская неделя выдалась очень жаркой. Настолько, что многие северяне ждут не дождутся, когда же станет хоть немного прохладнее. Напомним: синоптики к концу недели обещают, что столбик термометра пойдет вниз.

Но при этом дней, когда мы снова наденем куртки, пока на горизонте нет. Глава Гидрометцентра обещает Заполярью тепловые рекорды.

- Где будет аномально теплая погода в ближайшие дни, так это в Ненецком автономном округе и в Мурманской области с 7 по 11 июля. Там температура будет до 30-34 градусов. В Мурманской области аномалия (превышение климатической нормы) будет достигать 15 градусов. Это очень много. Для лета - это невероятно много. Двухзначные аномалии летом - это редчайшее событие, - сообщил Роман Вильфанд ТАСС.

С понедельника могут наступить более привычные +15.

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