Спасатели опубликовали видео поисков утонувшей девочки на реке Лавна

На место вызвали спасателей, которые нашли тело ребенка на глубине почти четырех метров. Фото: Скриншот видео.
Вечером 5 июля на реке Лавна утонула 13-летняя девочка. Компания из пяти подростков пошла купаться в реке рядом с домом №10 в Междуречье.
Девочка отплыла на 10 метров от берега и начала тонуть. Друзья пытались ее спасти, но не смогли.
На место вызвали спасателей, которые нашли тело ребенка на глубине почти четырех метров.
- По предварительной версии, причиной смерти стало утопление. Проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.
Спасатели опубликовали видео с места трагедии. На нем видно, как водолазы Мурманского координационного аварийно-спасательного центра ведут поиск тела под водой.
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