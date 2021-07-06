Спасатели опубликовали видео поисков утонувшей девочки на реке Лавна

На место вызвали спасателей, которые нашли тело ребенка на глубине почти четырех метров. Фото: Скриншот видео.

Вечером 5 июля на реке Лавна утонула 13-летняя девочка. Компания из пяти подростков пошла купаться в реке рядом с домом №10 в Междуречье.

Девочка отплыла на 10 метров от берега и начала тонуть. Друзья пытались ее спасти, но не смогли.

На место вызвали спасателей, которые нашли тело ребенка на глубине почти четырех метров.

- По предварительной версии, причиной смерти стало утопление. Проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Спасатели опубликовали видео с места трагедии. На нем видно, как водолазы Мурманского координационного аварийно-спасательного центра ведут поиск тела под водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После смертельных пожаров в аварийном доме на улице Калинина в Мурманске возбудили уголовное дело. В огне погибли трое бездомных и пострадали дети (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru