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Общество15 июня 2021 10:54

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: количество пассажиров в общественном транспорте ограничат

Автобусы и троллейбусы смогут ходить заполненными на две трети
Ника СВЕТЛОВА
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Андрей Чибис призвал северян не забывать про масочный режим во время поездок.

Андрей Чибис призвал северян не забывать про масочный режим во время поездок.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в ближайшее вводятся новые ограничения из-за растущего числа больных коронавирусом. Напомним: с пятницы, 18 июня, заведениям - клубам, ресторанам, кафе - запрещают работать после 23.00.

Также с понедельника, 21 июня, 30% госслужащих должны уйти на удаленный режим работы. Губернатор Андрей Чибис рекомендовал работодателям сделать дифференцированное начала рабочего дня, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик, а, соответственно, уменьшить риск заражения.

- Также наполняемость общественного транспорта снижается до , - добавил Андрей Чибис.

Он призвал северян не забывать про масочный режим во время поездок.

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