Ситуация с коронавирусом в Мурманске: работу кафе, клубов и ресторанов ограничат

Анализ источников заражения, который проводят эпидемиологи и Роспотребнадзор, показал, что многие заражаются именно в заведениях, в том числе на ночных дискотеках. Фото: Алиса ТИТКО

В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом: число заболевших растет. Из-за этого в регионе вводят новые ограничения. - С пятницы [18 июня] все заведениям от кафе до ресторанов будут работать с 6.00 до 23.00. Анализ источников заражения, который проводят эпидемиологи и Роспотребнадзор, показал, что многие заражаются именно в заведениях, в том числе на ночных дискотеках, - сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. - Понимаем, что для многих это неприятная новость, но часто клубы и кафе не соблюдают введенные правила. Глава региона подчеркнул, что или будет замечено, что кто-то не следует новым ограничениям, в том числе и дворцы культуры (речь также о масочном режиме и ограничении по числу посетителей), то их будут закрывать.

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