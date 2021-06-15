Работников в Мурманской области снова отправляют на дистанционку

С понедельника - 21 июн - 30% госслужащих должны перейти на удаленную форму работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил новых ковидных ограничениях. Их решили ввести после анализа текущей ситуации: в регионе растет число зараженных. С понедельника - 21 июн - 30% госслужащих должны перейти на удаленную форму работы. Также это рекомендуется сделать и работодателям разной формы собственности, - сообщил глава региона. Также он рекомендовал ввести дифференцированной начало рабочего дня, чтобы работники начинали работать не в одно время, а с 8 до 12 утра. Это позволит снять нагрузку с общественного транспорта. Напомним: заведениям региона - кафе, ресторанам, клубам, снова запретили работать дольше 23.00

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