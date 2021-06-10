10 июня в Мурманске будет до +23

В Мурманске очередной жаркий день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области 10 июня ждет очередной жаркий день. Даже можно рискнуть выйти из дома без куртки - синоптики обещают, что она не пригодится. Напомним: в Мурманской области ждут жару до +29. Теплее всего будет в центральной части Кольского полуострова.

- Уже утром воздух прогреется до +23, днем ожидается до +25, вечером - до +23…+18. В период с 12 до 18 часов возможен, но маловероятен ливневый дождь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске". - Рекорды для этого дня + 28.8 (2001 год); -2.6 (1926 год).

Напомним, что сегодня также можно будет наблюдать солнечное затмение.

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