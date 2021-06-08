В Мурманске можно будет увидеть частичное солнечное затмение

Следующее солнечное затмение состоится 25 октября 2022 года, солнце будет закрыто на 65%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 июня жители Мурманска смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Частичное потому, что северяне увидят, как "пропадет" лишь часть светила. Полностью же это случится на островах Канадского архипелага, в Гренландии.

В Мурманске Луна в пик затмения "откусит" у верхнего края солнца 48%, это практически наибольший процент затмения на Европейской территории России, чем южнее, тем больше солнца останется незатененным. Луна коснется края солнечного диска в 12:57, максимальная фаза(47,79%) покрытия будет в 14:11, закончится частичное затмение в 15:24, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Следующее солнечное затмение состоится 25 октября 2022 года, солнце будет закрыто на 65%. А полностью... только через 76 лет - 11 мая 2097 года.

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