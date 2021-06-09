В Мурманской области ждут жару до +29

9 июня по Мурманской области идут грозы. Мурманск они пока обходят стороной, но вот жители того же Видяево застал ливень с молниями, громом и градом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области второй виток жары. Несмотря на то, что в начале июня случились ночные заморозки, жара вернулась. И готова снова кого-то из северян порадовать, кого-то испытать на прочность.

- 10-12 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +22+27°, 11 июня в центральных районах области до +29°, - сообщает региональный гидрометцентр.

9 июня по Мурманской области идут грозы. Мурманск они пока обходят стороной, но вот жители того же Видяево застал ливень с молниями, громом и градом.

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