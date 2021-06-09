Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 июня 2021 года - 1223 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51730 человек, 49 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+27, всего 25755), следом идет Североморск (+2, всего 4750). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3517)

Выздоровели 48459 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 2039 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на 350 га в лесничестве Мурманской области сняли на видео. Запись сделали с воздуха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru