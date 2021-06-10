В Мурманске для многодетной семьи погорельцев собирают деньги и еду

Из пожара спасли 9 человек, в том числе два пострадали, а потом один из спасенных скончался. Фото: vk.com/murmansk_dtp

1 июня в доме № 14 на улице Свердлова в Мурманске случился пожар, который почти полностью уничтожил квартиру, в которой жила многодетная семья. Родители с шестью детьми остались без крова, для них сразу организовали сбор вещей, в первую очередь - одежды.

- Приходили даже малыши, которые передавали детям книжки и игрушки. Те вещи, которые не подойдут детям из этой семьи, будут распределены среди других подопечных семей "Колыбели". Мурманчане, у вас очень большие и добрые сердца, наполненные любовью к людям! - рассказали в Центре защиты материнства "КОЛЫБЕЛЬ" Мурманск. - С мамой и детьми работают специалисты по социальной работе и психологи.

Сбор еще не закрыт. Помимо денег (реквизиты можно найти в группе "Колыбели" в "ВКонтакте") нужны большие кастрюли, сковородки (в кризисном центре посуда рассчитана на небольшие семьи), бытовая химия, еда, в том числе овощи и фрукты.

Также мурманчане сообщают, что от пожара пострадала еще одна семья.

- Мать двоих детей осталась без всего, и мужчина остался на улице - он сейчас вышел из больницы в больничной одежде, - написала в группе "Колыбели" Маргарита Чехонина.

Напомним: в пожаре на Свердлова погиб человек - муж женщины, о которой рассказывает Маргарита.

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