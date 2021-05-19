Стала известна причина гибели многодетной матери из Оленегорска и ее 7-летнего сына

Смерть северян не носит криминальный характер. Фото: СУ СКР по МО

27 марта в Оленегорске по адресу Парковая,10 произошел серьезный пожар, который унес жизнь 35-летней многодетной матери и ее 7-летнего сына. Для установления причины их смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой уже известны.

- Смерть женщины и ее несовершеннолетнего ребенка не носит криминальный характер. Женщина погибла от ожоговой травмы, а ее сын - от отравления угарным газом. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала "КП-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение с источником зажигания, коим могла оказаться непотушенная сигарета или, например, спички.

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