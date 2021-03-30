В Оленегорске при пожаре погибли многодетная мать и ее шестилетний сын

Следователи проводят проверку. Фото: vk.com/sumurm

Вечером 27 марта в квартире дома №10 на улице Парковой в Оленегорске вспыхнул пожар, который обернулся трагедией. Языки пламени унесли с собой 35-летнюю женщину и ее шестилетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, в одной из комнат огонь повредил мебель, стены и потолок были закопчены по всей площади квартиры. Почему занялся огонь, пока не известно. Пожарные спасли из дома шесть человек, из них четырех взрослых и двух детей. А вот в квартире, где началось возгорание, нашли два тела - мамы и ее сына.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. Для определения причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Как отмечают местные жители, у женщины остались еще двое детей, один сейчас живет у бабушки. При этом часть северян, знакомых с погибшей, склоняются к тому, что она вела аморальный образ жизни - такими соображениями они активно делятся в социальных сетях, а другие считают, что такого не было.

- Я была знакома с ней, всегда видела ее трезвую, ведущую малышей в детсад, - защитила погибшую в беседе с "КП" оленегорка Ольга Бобер-Баракова.

Она также рассказала, что в момент пожара в квартире также находился второй сын женщины. Его удалось спасти. Малыш находился в реанимации, а сейчас его перевели в обычную палату, уже может кушать самостоятельно.

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