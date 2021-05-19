Сбивший насмерть пешехода на железнодорожных путях в Кандалакше сержант проведет 3,5 года в колонии

Северянина признали виновным по части 4 статьи 264 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 17 января этого года на железнодорожных путях в Кандалакше произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля, сержант войсковой части в Алакуртти, мчась на огромной скорости, насмерть сбил рабочего и чуть не задавил его коллегу - тот успел отскочить в сторону.

Случилось это на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Заводской.

- Военнослужащий проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено», из-за чего наехал на охранника, обеспечивающего безопасный проезд тепловоза. Кроме того после произошедшего мужчина скрылся с места ДТП, не вызвав на место происшествия оперативные службы, - сообщили в следственном комитете РФ по Северному флоту.

Приняв на себя удар машины, потерпевший получил тупую сочетанную травму головы, шеи, туловища и конечностей и скончался на месте.

Северянина признали виновным по части 4 статьи 264 УК РФ. С учетом раскаяния водителя и добровольного возмещения родственникам погибшего морального и материального вреда суд назначил ему 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года.

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